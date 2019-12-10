В Валуйках Белгородской области выбрали «Снегурочку года»

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-10T09:23:25+03:00

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На сцене валуйского Дворца культуры и спорта восемь представительниц прекрасного пола города впервые боролись за звание «Снегурочка года». Право назвать имя победительницы и вручить награды предоставили главному члену жюри – Деду Морозу. Из его рук девушки получили Дипломы участниц конкурса и короны. Снегурочкой года была признана Василиса Ольхина, она стала обладательницей главной короны и права открыть городскую Новогоднюю елку.

Началось зимнее шоу с дефиле, где девушки продемонстрировали свои великолепные костюмы и умение держаться на сцене. Творческие номера конкурсанток чередовались с концертной программой, придавая шоу еще большее ощущение зимней сказки. Показ творческих номеров стал главным конкурсным заданием для Снегурочек. Видно, что участницы к нему подготовились основательно. Каждый номер, как отдельная шоу-программа. Если это песня или танец, то обязательно сценически обыгранные. Были здесь выступления и с огромными мыльными пузырями, и появление рисунка из «волшебной пыли», звучал саксофон и читались стихи.

ИСТОЧНИК KP.RU