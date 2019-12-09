Производственные мощности ЛГОКа обновляются

СЕГОДНЯ 15:14 2019-12-09T15:14:49+03:00

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Три новых дешламатора и мельница мокрого самоизмельчения пришли на смену устаревшим аналогам. На участке обогащения №2 сейчас проходят промышленные испытания этих агрегатов. Увеличенный загрузочный бак мельницы и усовершенствованная магнитная система новых дешламаторов – это те преимущества, которые позволят производить качественный лебединский концентрат ещё более эффективно.

- Дешламаторы, мельницы, сепараторы – это основное обогатительное оборудование, от производительности которого напрямую зависит то, сколько магнитного железа мы получим для нашей продукции, – отметил начальник участка Евгений Герасименко. – Аналогичные современные агрегаты уже работают на других участках обогатительной фабрики, и работа по модернизации продолжатся.