2019-12-09T15:10:43+03:00
Общество

Призывники из Белгородской области стали солдатами Семеновского полка

В Музее Победы 7 декабря военную присягу приняли свыше 450 призывников
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы ФГБУК «Музей Победы».Фото пресс-службы ФГБУК «Музей Победы».
Изменить размер текста:

В Музее Победы 7 декабря военную присягу приняли свыше 450 призывников. Новобранцы стали солдатами Семеновского полка. Среди них есть и жители Белгородской области.

Перед началом церемонии военнослужащим показали светозвуковую инсталляцию "Дорога к Победе". Под куполом Зала Славы развернулись основные сражения Великой Отечественной войны. Затем в зал, на стенах которого высечены фамилии почти 12 тысяч Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги в годы войны, внесли Боевое знамя полка и Государственный флаг Российской Федерации.

"Вам выпала честь служить в прославленном подразделении. Вы будете нести охрану важных военных объектов, в том числе и Министерства обороны", - обратился к солдатам командир полка полковник Сергей Потапов. Поочередно выходя из строя, новобранцы зачитывали клятву на верность Отечеству. По окончании ритуала военнослужащие исполнили Гимн Российской Федерации.

Отметим, что в 2013 году указом Президента Российской Федерации в целях возрождения славных воинских исторических традиций отдельному стрелковому полку присвоено почетное наименование "Семеновский". 3 мая 2014 года Семеновскому полку вручено Боевое Знамя нового образца. В этом году отдельный стрелковый Семеновский полк отметил вековой юбилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородский регион вновь накроет туманом
Производственные мощности ЛГОКа обновляются
В Грайворонском городском округе Белгородчины открыт после реконструкции парк Шухова
Руководитель ансамбля «Жалейка» Белгородского района удостоен премии Правительства РФ «Душа России»
В Великомихайловке Белгородчины отметили 100-летие создания Первой Конной армии
В селе Гредякино Белгородской области открыли подразделение добровольной пожарной команды
Чтобы вылететь за границу, белгородка оплатила долги за коммунальные услуги
В Валуйском городском округе Белгородчины открылись сразу две новые детские игровые площадки
В следственном изоляторе №3 Белгороде прошло крещение младенца
В Алексеевке презентовали передвижной автоклуб
В Старом Осколе вручат премии за лучшее новогоднее оформление
Белгородки, родившее тройню, получат 300 тысяч рублей
Белгородцы начали борьбу с водителями, паркующими свое авто где попало
В Старом Осколе открыли современную спортивную площадку