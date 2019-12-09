Призывники из Белгородской области стали солдатами Семеновского полка

СЕГОДНЯ 15:10 2019-12-09T15:10:43+03:00

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В Музее Победы 7 декабря военную присягу приняли свыше 450 призывников. Новобранцы стали солдатами Семеновского полка. Среди них есть и жители Белгородской области.

Перед началом церемонии военнослужащим показали светозвуковую инсталляцию "Дорога к Победе". Под куполом Зала Славы развернулись основные сражения Великой Отечественной войны. Затем в зал, на стенах которого высечены фамилии почти 12 тысяч Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги в годы войны, внесли Боевое знамя полка и Государственный флаг Российской Федерации.

"Вам выпала честь служить в прославленном подразделении. Вы будете нести охрану важных военных объектов, в том числе и Министерства обороны", - обратился к солдатам командир полка полковник Сергей Потапов. Поочередно выходя из строя, новобранцы зачитывали клятву на верность Отечеству. По окончании ритуала военнослужащие исполнили Гимн Российской Федерации.

Отметим, что в 2013 году указом Президента Российской Федерации в целях возрождения славных воинских исторических традиций отдельному стрелковому полку присвоено почетное наименование "Семеновский". 3 мая 2014 года Семеновскому полку вручено Боевое Знамя нового образца. В этом году отдельный стрелковый Семеновский полк отметил вековой юбилей.

ИСТОЧНИК KP.RU