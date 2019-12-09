В Великомихайловке Белгородчины отметили 100-летие создания Первой Конной армии

СЕГОДНЯ 12:35 2019-12-09T12:35:46+03:00

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Торжественное мероприятие, посвященное вековому юбилею Первой конной армии, организовано управлением культуры администрации Новооскольского городского округа вместе с сотрудниками уникального музее Первой конной армии, которому в этом году исполнилось 80 лет. Мероприятие прошло в этом музее села Великомихайловка Новооскольского городского округа Белгородской области.

Фонды музея были сохранены жителями во времена оккупации в годы Великой Отечественной войны. В этом году прошла масштабная реконструкция территории музея. Здесь открыта новая экспозиция – музей под открытым небом, которая стала очень востребована и позволила значительно увеличить количество посетителей.

Открыла праздничное мероприятие первый заместитель главы администрации Новооскольского городского округа по социальной политике Алла Евсеева. На празднике присутствовал начальника управления по делам архивов Белгородской области Павел Субботин, который специально к юбилею Первой конной армии написал книгу, посвященную селу и легендарной армии.

По окончании торжественной части для участников праздника сотрудниками музея были проведены экскурсии, подготовленные специально к этому дню. Здесь же во дворе музея все желающие смогли отведать завтрак конармейца.

ИСТОЧНИК KP.RU