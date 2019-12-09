В селе Гредякино Белгородской области открыли подразделение добровольной пожарной команды

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-09T12:11:03+03:00

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В Гредякино Красногвардейского района Белгородчины появилось подразделение добровольной пожарной команды. В церемонии открытия приняли участие первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Белгородской области полковник Андрей Тюпин, первый заместитель главы администрации района Юрий Кизилов, сотрудники МЧС, добровольные пожарные. Этому событию предшествовала большая совместная работа администрации Красногвардейского района, Главного управления МЧС России по Белгородской области и местного сельхозпредприятия. Проведен капитальный ремонт здания, в котором расположены гараж для техники, комнаты для отдыха и приема пищи, закуплены средства индивидуальной защиты и снаряжение. Для мобильной и оперативной работы подразделению передан пожарный автомобиль. В зоне выездов добровольцев – населенные пункты Веселовского, Верхососенского и Новохуторного сельских поселений.

ИСТОЧНИК KP.RU