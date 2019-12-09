В Грайворонском городском округе Белгородчины открыт после реконструкции парк Шухова

СЕГОДНЯ 14:33 2019-12-09T14:34:15+03:00

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В Грайворонском городском округе Белгородской области парк имени Шухова официально открыт для посетителей после реконструкции. Реконструкция парка проходила в течение пяти месяцев. За это время отремонтировали пешеходные дорожки и построили новую велосипедную, заменили наружное освещение. Теперь парк в вечернее время суток стал светлее, его освещают композитные и торшерные столбы. Оборудованы зоны для установки игровой детской площадки и спортивных объектов, установлены турники для воркаута.

Усовершенствовали и озеленение парка: теперь здесь стало на 20 деревьев и 1300 декоративных кустарников больше, а для полива газонов установили четыре гидранта. Также в парке восстановили работу питьевого бювета. Не оставили без внимания и памятник легендарному земляку: капитально отреставрировали и «вернули» в ладонь инженера его изобретение – башню.

Напомним, вместе с парком Шухова в 2019 году в округе были благоустроены четыре дворовых территории и спортивно-парковая зона в селе Головчино.

ИСТОЧНИК KP.RU