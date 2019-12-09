Руководитель ансамбля «Жалейка» Белгородского района удостоен премии Правительства РФ «Душа России»

СЕГОДНЯ 13:34 2019-12-09T13:34:04+03:00

За вклад в развитие народного творчества награждены 15 руководителей коллективов со всей России

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Премия «Душа России» с 2002 года присуждается ежегодно выдающимся деятелям культуры, посвятившим свою жизнь народному искусству и образованию. Одним из лауреатов премии стал руководитель Заслуженного коллектива народного творчества – ансамбля русских народных инструментов «Жалейка», наш земляк – Евгений Гуторов. В 2019 году премией за вклад в развитие народного творчества награждены 15 руководителей коллективов, исполнителей фольклора и мастеров декоративно-прикладного искусства.

Лауреаты прибыли в Москву из разных уголков России: Белгородской, Кемеровской, Костромской, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Тверской областей, республик Адыгея, Бурятия, Дагестан, Коми, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Церемония награждения состоялась в концертном зале имени Чайковского. Награды вручались в номинациях «Народная музыка», «Народное пение», «Народный мастер», «Традиционная народная культура» и «Народный танец». Участники получили нагрудные знаки, статуэтки и почетные дипломы.

ИСТОЧНИК KP.RU