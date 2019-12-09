Чтобы вылететь за границу, белгородка оплатила долги за коммунальные услуги

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-09T10:25:59+03:00

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Белгородка, проживающая в Москве, обнаружила себя в списке должников, когда решила вылететь заграницу. Но так как сделала она это заблаговременно, обратившись в электронный «Банк данных исполнительных производств» и оплатила 97 тысяч рублей задолженности по коммунальным платежам, обошлось без неприятностей.

Женщина воспользовалась электронным сервисом ФССП России и увидела себя в списке должников. Зная, что может быть ограничена в выезде за пределы страны, она решила лично урегулировать свои долговые обязательства, и приехала в Старый Оскол, где за ней числился долг. Исполнительное производство о взыскании задолженности по коммунальным платежам было возбуждено в Старооскольском районном отделе судебных приставов УФССП России по Белгородской области.

Оплатив долг в банке, женщина предоставила подтверждающие документы судебному приставу. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, а женщина теперь беспрепятственно может вылететь за пределы страны.

Напомним, что электронный сервис ФССП России «Банк данных исполнительных производств» представлен только на официальных сайтах ФССП России (http://fssprus.ru/) и УФССП России по Белгородской области (http://r31.fssprus.ru/). Необходимо внести свои данные (фамилию, имя, отчество), и если в отношении гражданина возбуждены исполнительные производства, то появится окошко «оплатить», а далее можно выбрать удобный электронный способ для погашения задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU