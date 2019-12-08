В следственном изоляторе №3 Белгороде прошло крещение младенца
В храме Святого Николая Чудотворца, который находится на территории следственного изолятора №3, прошло крещение младенца. Таинство крещения совершил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, сообщает пресс-служба УФСИН России по Белгородской области.
На мероприятии также присутствовали: начальник УФСИН России по Белгородской области Игорь Видашев и помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими иерей Вадим Багнетов. После совершения таинства священнослужители подарили матери младенца необходимые ее ребенку вещи.
Пресс-служба отмечает, что для содержания женщин с детьми в учреждении оборудованы специальные камеры, в которых созданы условия для их пребывания.
ИСТОЧНИК KP.RU