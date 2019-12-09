В Валуйском городском округе Белгородчины открылись сразу две новые детские игровые площадки

СЕГОДНЯ 09:02 2019-12-09T09:02:24+03:00

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В хуторе Бабка Борчанской сельской территории Валуйского городского округа состоялось торжественное открытие детской игровой площадки. Она была обустроена по проекту старосты хутора Александры Курковой за счет средств выигранного гранта, который составил 100 тысяч рублей. Были приобретены горка, качалка-балансир, качели, карусель, ограждение, многолетние цветы и урна. Скамейку и дорожку сделали сами инициативные жители. В городе Валуйки за счет гранта парк с бассейном и стадионом дополнен детской площадкой для самых маленьких.

Председатель территориального общественного самоуправления «Восточный» города Валуйки Валентина Трифонова давно мечтала о реализации подобного проекта. Но особенностью ее задумки было дополнить благоустраиваемый парк с бассейном, стадионом и аллеей спортивной славы детской площадкой для самых маленьких жителей микрорайона. Выдвинутый на конкурс проект выиграл денежный грант на общую сумму 642 934 рублей. На эти средства было приобретено игровое оборудование - детский городок, качели, карусель, качалка-балансир, спортивный модуль. Также установлены скамейки и урны, выполнено благоустройство территории плиткой.

ИСТОЧНИК KP.RU