Белгородцы начали борьбу с водителями, паркующими свое авто где попало

СЕГОДНЯ 15:07 2019-12-07T15:09:19+03:00

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Белгородцы-пешеходы начали борьбу с водителями, паркующими свое авто где попало. Пока в ход пошли «вежливые записки, Так, одну из них оставили на лобовом стекле под дворником, обозвав хама-водителя не самыми красивыми словами. Отметим, что водитель припарковал свое авто прямо у лестницы для пешеходов и пандусами для детских колясок и инвалидов.

Фотографии записки опубликовали в сообществе «Авто Белгород» в «ВКонтакте». Сообщили, что машина была оставлена на улице Макаренко. По всей видимости кто-то из прохожих сильно возмутился и оставил свое послание с просьбой убрать машину.

ИСТОЧНИК KP.RU