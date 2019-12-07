Белгородцы начали борьбу с водителями, паркующими свое авто где попало
Белгородцы-пешеходы начали борьбу с водителями, паркующими свое авто где попало. Пока в ход пошли «вежливые записки, Так, одну из них оставили на лобовом стекле под дворником, обозвав хама-водителя не самыми красивыми словами. Отметим, что водитель припарковал свое авто прямо у лестницы для пешеходов и пандусами для детских колясок и инвалидов.
Фотографии записки опубликовали в сообществе «Авто Белгород» в «ВКонтакте». Сообщили, что машина была оставлена на улице Макаренко. По всей видимости кто-то из прохожих сильно возмутился и оставил свое послание с просьбой убрать машину.
ИСТОЧНИК KP.RU