В Старом Осколе открыли современную спортивную площадку

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-07T11:45:35+03:00

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Новое футбольное поле размером 18x22 метров появилось в районе индивидуальной застройки «Казацкий» Старого Оскола. Проект реализован при поддержке программы «Стальное дерево» благотворительного фонда «Милосердие». Его инициатор - тренер женского футбольного клуба «Олимп» Татьяна Шаповалова. Отсев, песок, щебень, цемент, искусственное покрытие приобрели за грантовые средства в размере 300 тысяч рублей.

По словам Татьяны Шаповаловой, мини-футбольное поле - объект многофункциональный. Здесь можно не только оттачивать спортивное мастерство, но и проводить всевозможные мероприятия. Например, зимой заливать каток. В перспективе здесь планируется реализовать пляжную волейбольную площадку, установить около 6-8 различных спортивных уличных тренажеров, дополнить инфраструктуру.

«Приятно, что активные люди проявляют себя в таких полезных и добрых делах. И не нужно бояться. Начните - и помощь придет», - прокомментировала Татьяна Шаповалова.

ИСТОЧНИК KP.RU