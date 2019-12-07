2019-12-07T11:45:35+03:00
Общество

В Старом Осколе открыли современную спортивную площадку

Новое футбольное поле появилось в районе индивидуальной застройки «Казацкий»
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото:пресс-служба АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат".Фото:пресс-служба АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат".
Изменить размер текста:

Новое футбольное поле размером 18x22 метров появилось в районе индивидуальной застройки «Казацкий» Старого Оскола. Проект реализован при поддержке программы «Стальное дерево» благотворительного фонда «Милосердие». Его инициатор - тренер женского футбольного клуба «Олимп» Татьяна Шаповалова. Отсев, песок, щебень, цемент, искусственное покрытие приобрели за грантовые средства в размере 300 тысяч рублей.

По словам Татьяны Шаповаловой, мини-футбольное поле - объект многофункциональный. Здесь можно не только оттачивать спортивное мастерство, но и проводить всевозможные мероприятия. Например, зимой заливать каток. В перспективе здесь планируется реализовать пляжную волейбольную площадку, установить около 6-8 различных спортивных уличных тренажеров, дополнить инфраструктуру.

«Приятно, что активные люди проявляют себя в таких полезных и добрых делах. И не нужно бояться. Начните - и помощь придет», - прокомментировала Татьяна Шаповалова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородки, родившее тройню, получат 300 тысяч рублей
Белгородцы начали борьбу с водителями, паркующими свое авто где попало
В Белгородском районе прошли «Добрые уроки» для школьников
В Белгородской области за нарушение государственной границы осуждены иностранные граждане
Спортсмены из Алексеевки привезли золото с ежегодного спортивного фестиваля «НОСОРОГ ПРО-11»
В Белгородской области полицейские оперативно восстановили документы жильцам обрушившегося при взрыве дома
Сын белгородского кинолога, спасшего тонущего ребенка, нарисовал папу и его четвероногого помощника
Белгородцев к новому аквапарку «Лазурный» довезут два автобусных маршрута
В Валуйском историко-художественном музее прошли уроки, посвященные событиям Первой мировой войны
Белгородские энергетики выявили более 550 фактов энерговоровства
В Белгородской области оторвавшееся от трактора колесо протаранило легковушку
У матери погибшего при взрыве белгородца в Яковлево обгорело 60% тела
Банку УРАЛСИБ присвоен рейтинг работодателя на уровне B.hr – высокий уровень привлекательности
Белгородские приставы арестовали служебные авто предприятия, что заставило должника выплатить долг
В Белгороде вечером в здании медицинского колледжа произошло короткое замыкание
Фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи» продолжается
Юная белгородка украла из магазина коробку с куклами
Белгородскую область накроет туман, на дорогах - гололедица
Белгородские школьники приняли участие в патриотической акции «Дорога к обелиску»
В Белгороде определили победителей и призеров конкурса «Энергия и человек»
В Вейделевском Центре культурного развития Белгородчины открывается цифровой кинозал
В гостях у жителей сел Доброе и Середа Белгородской области побывал автоклуб