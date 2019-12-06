В Белгородской области полицейские оперативно восстановили документы жильцам обрушившегося при взрыве дома

СЕГОДНЯ 15:43 2019-12-06T15:43:08+03:00

За помощью к правоохранителям обратились восемь человек

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В Белгородской области полицейские в кратчайшие сроки восстановили документы жильцам дома, обрушившегося в результате взрыва. На сегодняшний день за помощью к правоохранителям обратились восемь человек. Шестеро из них – в подразделение по вопросам миграции. Всем им оперативно выдали паспорта.

Кроме того, двое жильцов дома лишились документов на машины. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что сотрудниками ГИБДД уже произведена замена обратившимся гражданам свидетельств о регистрации транспортных средств и водительского удостоверения.

Напомним, происшествие случилось вечером 3 декабря на улице Шаландина в поселке Яковлево. По предварительным данным, из-за взрыва бытового газа в многоквартирном доме обрушилась стена с первого по четвертый этаж. Один человек погиб, шестерых госпитализировали с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU