2019-12-06T14:06:53+03:00
Общество

Белгородцев к новому аквапарку «Лазурный» довезут два автобусных маршрута

Автобусы будут отправляться от остановки «Энергомаш»
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцев к новому аквапарку «Лазурный» довезут два автобусных маршрута. Фото сообщества Лазурный. Аквапарк ВКонтакте.Белгородцев к новому аквапарку «Лазурный» довезут два автобусных маршрута. Фото сообщества Лазурный. Аквапарк ВКонтакте.
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К новому всесезонному аквапарку «Лазурный», который открылся 4 декабря в Разумном, пустили два маршрута общественного транспорта. Автобусы № 117 и 103Н будут оправляться от остановки «Энергомаш».

Автобус № 117 отправится от остановки «Энергомаш» и проедет по улице Щорса. Далее его маршрут пройдет до поселка Таврово, а конечная остановка будет в селе Соломино. Периодичность оправлении я - шесть раз в день – с 7:15 до 19:45. Первый старт от аквапарка – в 8:10, последнее отправление – в 21:00.

Автобус по мрашруту № 103Н также будет оправляться от «Энергомаша». Маршрут его проходит через улицу Попова и проспект Славы до Сосновки, а затем дальше до аквапарка и Нижнего Ольшанца. ЖЭтот автобус также будет курсировать шесть раз в день: с 7:25 до 18:40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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