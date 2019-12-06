2019-12-06T12:35:27+03:00
Общество

В Валуйском историко-художественном музее прошли уроки, посвященные событиям Первой мировой войны

Цикл музейных уроков этой тематики будет проходить до середины декабря
Ирина ТАРАСОВА
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В Валуйском историко-художественном музее прошли уроки, посвящённые событиям Первой мировой войны. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округаВ Валуйском историко-художественном музее прошли уроки, посвящённые событиям Первой мировой войны. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа
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В рамках реализации проекта «Увековечивание памяти о жителях села Агошевка, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн» в Валуйском историко-художественном музее были организованы и проведены музейные уроки, посвященные событиям Первой мировой войны. Уроки ориентированы на учащихся старших классов. Главная их составляющая - детальное раскрытие неизвестных страниц грозового военного времени. На них ученики узнают о судьбах валуйчан, воевавших на фронтах Первой мировой. Цикл музейных уроков данной тематики будет проходить до середины декабря, сообщила пресс-служба администрации Валуйского городского округа

ИСТОЧНИК KP.RU

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