Спортсмены из Алексеевки привезли золото с ежегодного спортивного фестиваля «НОСОРОГ ПРО-11»
Международный ежегодный спортивный фестиваль «НОСОРОГ ПРО-11» прошел в Курске. В мероприятии приняли участие около 200 спортсменов из России, Украины, Беларуси, Конго и Северной Македонии. В рамках фестиваля алексеевские спортсмены из образцового спортивного клуба «Русич» показали прекрасные результаты. Мастер спорта Роман Калашников занял I место по пауэрлифтингу в безэкипировочном дивизионе AWPC среди мужчин и I место в абсолютном зачете среди мужчин.
Руководитель образцового спортивного клуба «Русич», мастер спорта Олег Костенников завоевал I место в жиме лежа в софт-экипировочном дивизионе AWPC среди мужчин, в жиме лежа в софт-экипировочном дивизионе AWPC среди ветеранов, в абсолютном зачете среди мужчин и ветеранов. Кроме того, Олег Костенников установил новый рекорд России и Европы.
По итогам соревнований команда образцового спортивного клуба «Русич» заняла IV место.
ИСТОЧНИК KP.RU