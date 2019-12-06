Спортсмены из Алексеевки привезли золото с ежегодного спортивного фестиваля «НОСОРОГ ПРО-11»

СЕГОДНЯ 16:34 2019-12-06T16:34:07+03:00

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Международный ежегодный спортивный фестиваль «НОСОРОГ ПРО-11» прошел в Курске. В мероприятии приняли участие около 200 спортсменов из России, Украины, Беларуси, Конго и Северной Македонии. В рамках фестиваля алексеевские спортсмены из образцового спортивного клуба «Русич» показали прекрасные результаты. Мастер спорта Роман Калашников занял I место по пауэрлифтингу в безэкипировочном дивизионе AWPC среди мужчин и I место в абсолютном зачете среди мужчин.

Руководитель образцового спортивного клуба «Русич», мастер спорта Олег Костенников завоевал I место в жиме лежа в софт-экипировочном дивизионе AWPC среди мужчин, в жиме лежа в софт-экипировочном дивизионе AWPC среди ветеранов, в абсолютном зачете среди мужчин и ветеранов. Кроме того, Олег Костенников установил новый рекорд России и Европы.

По итогам соревнований команда образцового спортивного клуба «Русич» заняла IV место.

ИСТОЧНИК KP.RU