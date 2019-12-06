2019-12-06T11:06:38+03:00
Происшествия

В Белгородской области оторвавшееся от трактора колесо протаранило легковушку

По данным полиции, в ДТП никто не пострадал
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: скриншот видео с паблика "Белгород - это интересно".фото: скриншот видео с паблика "Белгород - это интересно".
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Происшествие случилось в четверг, 5 декабря, около четырех часов дня в Губкинском городском округе на участке автодороги между поселками Тим и Троицкий. По предварительной информации, у трактора «МТЗ – 82» под управлением 67-летнего водителя лопнула полуось, на которой держалось заднее левое колесо. В результате оно самопроизвольно покатилось по трассе, выехало на встречную полосу и протаранило «Заз Шанс», за рулем которого находился 46-летний мужчина.

- В ДТП никто не пострадал. Легковой автомобиль получил механические повреждения, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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