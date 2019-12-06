Банку УРАЛСИБ присвоен рейтинг работодателя на уровне B.hr – высокий уровень привлекательности

СЕГОДНЯ 10:51 2019-12-06T10:51:59+03:00

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В своем сообщении агентство отмечает, что Банк УРАЛСИБ на высоком уровне обеспечивает профессиональное развитие работников (за последние 12 месяцев обучение прошли 93% сотрудников) и способствует улучшению качества их жизни.

Позитивное влияние на рейтинг оказал предоставляемый корпоративный социальный пакет, включающий ДМС, различные компенсации, например, за услуги cвязи, использование личного и общественного транспорта для определенных категорий сотрудников, а также предоставляемые Банком возможности для карьерного роста и развития сотрудников.

Позитивным фактором также стало предоставление Банком материальной помощи для сотрудников, а также практика премирования. Как отмечает агентство, особое внимание в Банке также уделяется взаимодействию подразделений и обеспечению прозрачности деятельности.

Рейтинг привлекательности работодателя – оценка, которая показывает, насколько работа в компании способствует профессиональному развитию и улучшению качества жизни сотрудников. В рамках оценки проводится анализ уровня компенсации и доходов, социального пакета, профессионального развития, роста сотрудников, финансовой устойчивости и рисков работодателя.

Подробная информация в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU