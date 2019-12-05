В Белгороде вечером в здании медицинского колледжа произошло короткое замыкание
Сегодня вечером в медицинском колледже Белгорода произошло короткое замыкание. Сообщение об этом поступило в 18.40 на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы. По вызову выехали дежурный караул пожарно-спасательной части № 1 и дежурный караул специализированной пожарно-спасательной части. Уже на месте было установлено, что короткое замыкание произошло на 4-м этаже здания. Но, к счастью, оно не привело к пожару.
Спасатели еще раз призывают белгородцев быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.
ИСТОЧНИК KP.RU