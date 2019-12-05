Юная белгородка украла из магазина коробку с куклами

СЕГОДНЯ 18:36 2019-12-05T18:36:06+03:00

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О краже девяти кукол в полицию сообщили сотрудники магазина детских товаров. Правоохранители выяснили, что закон приступила 15-летняя жительница Белгорода.

По предварительным данным, несовершеннолетняя белгородка вынесла из магазина коробку с куклами, пока работники торговой точки отвлеклись. Стоимость украденных игрушек составила около 18 тысяч рублей.

Девушка рассказала о произошедшем своей матери, когда узнала, что ее разыскивает полиция. После этого они вместе пришли в отдел. Похищенных кукол изъяли. А в отношении подозреваемой завели уголовное дело за кражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Юную белгородку поставили на учет. А вот ее маме придется заплатить административный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU