Юная белгородка украла из магазина коробку с куклами
О краже девяти кукол в полицию сообщили сотрудники магазина детских товаров. Правоохранители выяснили, что закон приступила 15-летняя жительница Белгорода.
По предварительным данным, несовершеннолетняя белгородка вынесла из магазина коробку с куклами, пока работники торговой точки отвлеклись. Стоимость украденных игрушек составила около 18 тысяч рублей.
Девушка рассказала о произошедшем своей матери, когда узнала, что ее разыскивает полиция. После этого они вместе пришли в отдел. Похищенных кукол изъяли. А в отношении подозреваемой завели уголовное дело за кражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Юную белгородку поставили на учет. А вот ее маме придется заплатить административный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU