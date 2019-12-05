В Вейделевском Центре культурного развития Белгородчины открывается цифровой кинозал

СЕГОДНЯ 15:15 2019-12-05T15:15:56+03:00

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В рамках национального проекта «Культура» в небольших городах и районных центрах при государственной поддержке модернизируются учреждения культуры, укрепляется их материальная база. В 2019 году Вейделевский Центр культурного развития принял участие в конкурсе на получение субсидии на модернизацию кинозала. Конкурс проводился Федеральным фондом социальной и экономической поддержки Российской Федерации. По итогам конкурса Вейделевский Центр культурного развития вошел в число победителей, получив денежные средства в размере 5 млн. руб. на модернизацию кинозала. Теперь российские и зарубежные кинопремьеры станут доступны жителям района в формате 2D и 3D.

ИСТОЧНИК KP.RU