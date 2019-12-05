2019-12-05T14:18:52+03:00
Общество

Тропическое лето Белгородчины: в Белгородском районе открылся аквапарк «Лазурный»

Здесь обустроено 12 тысяч квадратных метров водного экстрима и удовольствия
Ирина ТАРАСОВА
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Тропическое лето Белгородчины: в Белгородском районе открылся аквапарк «Лазурный». Фото пресс-службы администрации Белгородского районаТропическое лето Белгородчины: в Белгородском районе открылся аквапарк «Лазурный». Фото пресс-службы администрации Белгородского района
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В поселке Разумное состоялось официальное открытие аквапарка, комплекс распахнул двери для всех желающих. Тропическое лето теперь можно найти, не выезжая за пределы Белгородской области. Аквапарк «Лазурный» является первым крытым и крупнейшим в Черноземье. Для местных жителей и гостей города обустроено 12 тыс. кв. метров водного экстрима и удовольствия, на которых единовременно могут находиться 700 человек.

На первом этаже расположены: кафе, кассы, магазины, фотостудия и технические помещения. На втором – бассейны с горками и медицинский пункт. Для посетителей предусмотрены зоны с джакузи, гейзерами, вместительным банным комплексом, аэро- и струйным гидромассажем, «душем впечатлений» и «ленивой рекой».

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко, заместитель председателя Белгородской областной Думы Владимир Зотов и генеральный директор аквапарка Антон Ковалев символично повернули вентиль и запустили потоки воды на всей территории комплекса, сообщает пресс-служба администрации Белгородского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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