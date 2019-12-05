В гостях у жителей сел Доброе и Середа Белгородской области побывал автоклуб

СЕГОДНЯ 14:45 2019-12-05T14:45:48+03:00

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Благодаря реализации национального проекта «Культура» Шебекинский городской округ получил свой автоклуб. В результате появилась возможность проводить культурно-массовые мероприятия в тех местах, где отсутствуют стационарные учреждения культуры. На днях в рамках внестационарного обслуживания малонаселенных пунктов, не имеющих стационарного учреждения культуры, творческие коллективы Купинского сельского Дома культуры выступили с концертной программой в селе Доброе. Также участники художественной самодеятельности Муромского Центра культурного развития побывали в гостях у жителей села Середа с концертной программой «Той, кто сердцем для других живет»

ИСТОЧНИК KP.RU