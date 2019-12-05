В Белгородской области в 10 метрах от госграницы задержали гражданина Украины

СЕГОДНЯ 13:48 2019-12-05T13:48:11+03:00

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Одним из видов нарушения государственной границы РФ остаются попытки ее пересечения вне установленных пунктов пропуска. Так, в декабре 2019 года пограничниками в 10 метрах от государственной границы, в районе населенного пункта Красный Хутор Белгородской области, был задержан гражданин Украины 1979 года рождения. Он пытался незаконно пересечь государственную границу вне установленных пунктов пропуска из Украины в Россию. Выяснилось, что ему установленным порядком на территорию России закрыт. Об этом он был официально уведомлен и возвращен к себе на родину.

Руководство Пограничного управления обращается к гражданам с просьбой информировать пограничников о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефону Пограничного управления: -тел (4722) 50-85-15.

ИСТОЧНИК KP.RU