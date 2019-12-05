Бывший сотрудник налоговой службы Белгорода будет отвечать за взятку в 3 миллиона

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-05T12:38:55+03:00

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Следственный отдел Белгорода СУ Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области собрал доказательства, которые признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника отдела выездных налоговых проверок ИФНС России по Белгороду. Установлено, что в конце марта 2019 года подсудимая, находясь в автомобиле около санатория «Красиво», получила от представителя коммерческой структуры в качестве взятки деньги в общей сумме около 3-х миллионов рублей.

Подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Деньги она получила за содействие в возмещении налога на добавленную стоимость из средств федерального бюджета и покровительство данной структуре при проведении дальнейших выездных проверок.

После передачи денег подсудимая была задержана совместными усилиями органов УФСБ России по Белгородской области и УМВД России по Белгородской области.

Приговором суда бывшему должностному лицу назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В качестве штрафа она должна выплатить 5,5 миллионов рублей в доход государства. Также она лишена права занимать должности государственной и муниципальной службы на 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU