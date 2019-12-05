Из-под завалов обрушившего дома в Яковлево извлекли оружие жильцов-белгородцев

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-05T10:33:40+03:00

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В поселке Яковлево Белгородской области росгвардейцы пришли на помощь гражданам, пострадавшим при взрыве бытового газа. Они обеспечили оцепление территории на месте происшествия и помогали в эвакуации имущества граждан из разрушенных квартир, а также приняли меры по обеспечению их сохранности. В ходе эвакуационных мероприятий было также изъято гражданское оружие из-под завалов дома.

Отметим, что на территории домовладения зарегистрировано 5 владельцев гражданского оружия. На данный момент подразделения Росгвардии продолжают осуществлять охрану общественного порядка на месте происшествия в круглосуточном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU