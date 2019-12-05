2019-12-05T10:33:40+03:00
Общество

Из-под завалов обрушившего дома в Яковлево извлекли оружие жильцов-белгородцев

Их охрану обеспечили сотрудники Росгвардии
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Из-под завалов обрушившего дома в Яковлево извлекли гражданское оружие жильцов-белгородцев.Из-под завалов обрушившего дома в Яковлево извлекли гражданское оружие жильцов-белгородцев.Фото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

В поселке Яковлево Белгородской области росгвардейцы пришли на помощь гражданам, пострадавшим при взрыве бытового газа. Они обеспечили оцепление территории на месте происшествия и помогали в эвакуации имущества граждан из разрушенных квартир, а также приняли меры по обеспечению их сохранности. В ходе эвакуационных мероприятий было также изъято гражданское оружие из-под завалов дома.

Отметим, что на территории домовладения зарегистрировано 5 владельцев гражданского оружия. На данный момент подразделения Росгвардии продолжают осуществлять охрану общественного порядка на месте происшествия в круглосуточном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В гостях у жителей сел Доброе и Середа Белгородской области побывал автоклуб
Тропическое лето Белгородчины: в Белгородском районе открылся аквапарк «Лазурный»
В Белгородской области в 10 метрах от госграницы задержали гражданина Украины
Бывший сотрудник налоговой службы Белгорода будет отвечать за взятку в 3 миллиона
В Белгороде продали с торгов тепловоз, чтобы вернуть долги по зарплате
Ростовчанин обманом похитил у белгородцев четыре большегруза
Повреждение газового оборудования стало причиной взрыва дома в Белгородской области
Белгородских охотников задержали украинские пограничники
Белгородские приставы проведут прием граждан
Хочешь получить бонусы, стань участником акции
Танцевальные коллективы из Нового Оскола стали призерами международного фестиваля
В Новом Осколе появилась скульптурная композиция, посвященная чернобыльцам
В библиотеке села Репяховка Белгородчины прошло мероприятие, посвященное талисману России - матрешке
В Ракитянском районе Белгородчины для пожилых людей работает Школа безопасности
Снегопад обрушился на головы белгородских автолюбителей и коммунальщиков
На Белгородчине в селе Головчино благоустроен сквер, в Грайвороне - парк и дворы
Победители и призеры олимпиады школьников получат дополнительные баллы при поступлении в Белгородский университет
Снегоуборочная техника вышла на расчистку Белгорода сегодня в 3 часа ночи
Банк УРАЛСИБ начал работу через платформу Транзит 2.0 Национального расчетного депозитария
Реконструкция на ЛГОКе: передовые технологии фильтрации