СЕГОДНЯ 09:17 2019-12-05T09:17:46+03:00

В Белгороде продали с торгов тепловоз, чтобы вернуть долги по зарплате. Фото: "КП" Архив

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Бывшие сотрудники одного из давно не работающих железнодорожных предприятий получили долги по заработной плате на сумму 3,5 миллиона рублей. На торги был выставлен тепловоз.

Исполнительные документы о взыскании с предприятия-должника заработной платы в размере 4 миллионов 950 тысяч рублей поступили на исполнение в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области.

Несмотря на то, что предприятие до сих пор числится в реестре юридических лиц, свою деятельность оно не ведет. Судебные приставы установили его имущественное положение и, получив положительные ответы с регистрирующих и кредитных организаций, наложили взыскание на банковские счета предприятия, а также арестовали маневровый тепловоз ТЭМ 2 2504, принадлежащий должнику.

Арестованное имущество реализовано с торгов на сумму 3,5 миллиона рублей. Эти денежные средства перечислены 38 взыскателям в счет погашения задолженности по заработной плате.

ИСТОЧНИК KP.RU