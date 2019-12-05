В Белгороде продали с торгов тепловоз, чтобы вернуть долги по зарплате
Бывшие сотрудники одного из давно не работающих железнодорожных предприятий получили долги по заработной плате на сумму 3,5 миллиона рублей. На торги был выставлен тепловоз.
Исполнительные документы о взыскании с предприятия-должника заработной платы в размере 4 миллионов 950 тысяч рублей поступили на исполнение в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области.
Несмотря на то, что предприятие до сих пор числится в реестре юридических лиц, свою деятельность оно не ведет. Судебные приставы установили его имущественное положение и, получив положительные ответы с регистрирующих и кредитных организаций, наложили взыскание на банковские счета предприятия, а также арестовали маневровый тепловоз ТЭМ 2 2504, принадлежащий должнику.
Арестованное имущество реализовано с торгов на сумму 3,5 миллиона рублей. Эти денежные средства перечислены 38 взыскателям в счет погашения задолженности по заработной плате.
ИСТОЧНИК KP.RU