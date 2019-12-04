Повреждение газового оборудования стало причиной взрыва дома в Белгородской области

СЕГОДНЯ 16:14 2019-12-04T16:21:31+03:00

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Повреждение газового оборудования спровоцировало взрыв в четырехэтажном доме в поселке Яковлево. Об этом сообщил глава СУ СКР по Белгородской области Станислав Захаров 4 декабря на встрече с пострадавшими.

- Взрыв бытового газа, инициированный повреждением газового оборудования. Очаг был на первом этаже, - уточнил Захаров.

Однако он уточнил, что версия предварительная, окончательную причину назовут по результатам экспертизы.

Корреспондент "КП" с места ЧП сообщает, что 36-летнего погибшего похоронят завтра. Расходы возьмет на себя местная администрация и правительство области. Мать мужчины сейчас находится в ожоговом центре.

Напомним, 3 декабря около восьми часов вечера в доме №102 по улице Шаландина поселка Яковлево произошел взрыв бытового газа. Внешняя стена здания рухнула. На момент ЧП в доме находилось 24 человека. Пострадали шесть человек. С разными диагнозами их доставили в больницы района и области. Около полуночи спасали достали из-под завалов тело 36-летнего мужчины. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека).

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ИСТОЧНИК KP.RU