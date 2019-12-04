2019-12-04T10:41:14+03:00
Общество

В Ракитянском районе Белгородчины для пожилых людей работает Школа безопасности

Слушателями Школы стали более 50 граждан района
Ирина ТАРАСОВА
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В Ракитянском районе Белгородчины для пожилых людей работает Школа безопасности.В Ракитянском районе Белгородчины для пожилых людей работает Школа безопасности.Фото: "КП" Архив
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В рамках реализации национального проекта «Демография» и федерального проекта «Старшее поколение» на территории Ракитянского района функционирует «Школа безопасности для пожилых граждан». В ноябре 2019 года обучение в Школе безопасности прошло в Центральном, Солдатском, Илек-Кошарском сельском поселении. За истекший период слушателями Школы безопасности стали более 50 граждан района.

Еженедельно работники Комплексного центра социального обслуживания населения совместно со специалистами отделения ГИБДД ОМВД РФ по Ракитянскому району, Ракитянской Центральной районной больницы организовывают занятия по ознакомлению пожилых граждан с основами здорового образа жизни, условиями полноценного безопасного существования в обществе.

Проводимые занятия позволяют обеспечивать безопасность во всех видах деятельности, а именно: безопасность на дороге, противодействие терроризму, лекарственная и пищевая безопасность; снижают вероятность того, что пожилой человек станет жертвой халатности, преступления, обмана, мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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