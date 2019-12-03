Снегоуборочная техника вышла на расчистку Белгорода сегодня в 3 часа ночи

СЕГОДНЯ 16:22 2019-12-03T16:22:35+03:00

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Как сообщили в департамент городского хозяйства, сегодня, 3 декабря, в 3 часа ночи на расчистку улиц от снега вышла снегоуборочная техника. На сегодняшний момент на работах по уборке улиц задействовано 75 единиц спецтехники, в том числе 28 пескоразбрасывателей, 14 тракторов, 14 погрузчиков, 11 самосвалов, 3 машины на посыпке тротуаров и другая. Вышли и дворники, а также другие подсобные рабочие, всего 195 человек. На 13:00, подчеркнули в департаменте, израсходовано порядка 700 кубометров песко-соляной смеси, вывезено около 600 кубометров снега, сооющает пресс-служба мэрии.

С утра, с 7.00 на уборке снега во дворах работали 751 дворник и 46 единиц техники управляющих компаний. Специалистам управ, которые с 7:00 до 10:00 проводили обходы территорий МКД, за некачественную очистку от снега и наледи на 12:00 составлено 40 протоколов об административном правонарушении. Также по итогам обходов были выявлены проблемные территории, информация о которых передана ДГХ для принятия незамедлительных мер.

Заместитель главы администрации города Василий Голиков, подчеркнул, что "в первую очередь мы расчищаем основные транспортные магистрали, особенно те, по которым ходит общественный транспорт, остановки, а также подъезды к социально значимым объектам — школам, детским садам, больницам, поликлиникам".

ИСТОЧНИК KP.RU