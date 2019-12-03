2019-12-03T15:09:41+03:00
Общество

В Белгороде по факту драки между учителем и учеником региональный следком ведет проверку

Следствие даст правовую оценку инциденту
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде по факту драки между учителем и учеником региональный следком ведет проверку.В Белгороде по факту драки между учителем и учеником региональный следком ведет проверку.Фото: "КП" Архив
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29 ноября 2019 года в сети Интернет появилось видео драки, произошедшей в одной из школ областного центра. По данному факту следственным отделом по городу Белгород следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки.

Инцидент, по предварительным данным, произошел днем 29 ноября 2019 года в школе № 15 города областного центра на уроке информатики. Между учеником и учителем произошел конфликт. Свидетелями произошедшего стали ученики 8 класса.

Как сообщают с пресс-службе регионального СК, не предрешая вины какой-либо из сторон, следствие установит все обстоятельства произошедшего, даст правовую оценку деяниям всех причастных к инциденту.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки. Как и меры профилактического характера, в том числе в отношении тех лиц, которые отвечают за воспитание и безопасность несовершеннолетних в ходе учебного процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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