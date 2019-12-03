В Белгороде экс-сотрудника ДПС будут судить за взятки

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-03T14:36:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Белгородский Следком сообщил об окончании расследования уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ДПС. Его обвиняют в 14 эпизодах взятки, а также в мелком взяточничестве и покушении на получение незаконного вознаграждения.

По версии следствия, с января по июль 2018 года сотрудник ГИБДД периодически отпускал пьяных водителей. За это избежавшие наказания за вождение в нетрезвом виде автомобилисты перечисляли полицейскому деньги на указанную им банковскую карту. Суммы взяток варьировались от 8 до 40 тысяч рублей. Таким способом ему удалось обогатиться на сумму 250 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД региона рассказали, что причастность бывшего инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по г. Белгороду к совершению противоправных действий установили сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД региона.

- Опасаясь разоблачения, инспектор ДПС представлялся водителям другими именами, направлял смс-сообщения с номером банковской карты с абонентских номеров, оформленных на иных лиц, - говорится в официальном сообщении на сайте СУ СК России по Белгородской области.

По данным следствия, в расположении СК имеются записи с камер наблюдения банкомата в момент снятия обвиняемым денег. При обыске его жилища были обнаружены предметы одежды, запечатленные на видео. Уголовное дело уже направлено в суд. Бывшему полицейскому может грозить от трех до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU