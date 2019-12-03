2019-12-03T12:17:23+03:00
Происшествия

Белгородские полицейские уточнили возраст пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом

60-летний водитель «ПАЗа» не справился с управлением
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото с места аварии.фото с места аварии.Фото: очевидцев.
Изменить размер текста:

Правоохранители назвали возраст пострадавших в аварии с рейсовым автобусом. Напомним, 3 декабря в 7.45 минут на улице Зеленая села Архангельское Старооскольского городского округа опрокинулся «ПАЗ». Он двигался по маршруту «Преображенка - Старый Оскол». В момент ДТП в салоне находились 15 человек. По предварительным данным, 60-летний водитель не справился с управлением.

фото с места аварии. Фото: очевидцев.

фото с места аварии.Фото: очевидцев.

Как сообщили в УМВД по Белгородской области, травмы получили четыре пассажирки: 11-летняя девочка и женщины в возрасте 30-ти, 34-х и 64-х лет. Еще одну 63-летняя женщину осмотрели медики и отпустили домой.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП.

Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Снегоуборочная техника вышла на расчистку Белгорода сегодня в 3 часа ночи
Банк УРАЛСИБ начал работу через платформу Транзит 2.0 Национального расчетного депозитария
Реконструкция на ЛГОКе: передовые технологии фильтрации
В Белгороде по факту драки между учителем и учеником региональный следком ведет проверку
В Белгороде экс-сотрудника ДПС будут судить за взятки
Белгородские росгвардейцы задержали мужчину, который скрывался от судебных приставов
Мастерицы Борисовского района Белгородчины презентовали старинный женский костюм
В Вейделевском районе Белгородчины восстановили фронтовой быт Великой Отечественной
На территории Белгородской области снег, ухудшение погодных условий
Юный боксер из Алексеевки стал призером Всероссийских соревнований
Многодетные семьи Белгородчины могут получить 300 тысяч рублей
В Белгороде жрице любви грозит уголовное наказание за обман клиента
Mail.ru Group и «Россети Центр» будут сотрудничать в сфере внедрения цифровых технологий
Сотрудники белгородского МЧС готовятся к Новому году
В Белгородской области пожарные помогли щенку выбраться из металлической скобы
В Белгородской области мужчина топором отрубил сожительнице кисть
В Старом Осколе иномарка сбила бабушку с внучкой
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельностиза 9 месяцев 2019 года в соответствии с МСФО
Белгородской супружеской паре после вмешательства приставов возместили материальный ущерб
В Белгороде энергетики установили первый в ЦФО накопитель электроэнергии
В Белгороде на второй день службы скончался солдат-срочник
В Губкинском городском округе Белгородчины заложен музей брендового дерева