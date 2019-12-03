Белгородские полицейские уточнили возраст пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом

СЕГОДНЯ 12:16 2019-12-03T12:17:23+03:00

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Правоохранители назвали возраст пострадавших в аварии с рейсовым автобусом. Напомним, 3 декабря в 7.45 минут на улице Зеленая села Архангельское Старооскольского городского округа опрокинулся «ПАЗ». Он двигался по маршруту «Преображенка - Старый Оскол». В момент ДТП в салоне находились 15 человек. По предварительным данным, 60-летний водитель не справился с управлением.

фото с места аварии.Фото: очевидцев.

Как сообщили в УМВД по Белгородской области, травмы получили четыре пассажирки: 11-летняя девочка и женщины в возрасте 30-ти, 34-х и 64-х лет. Еще одну 63-летняя женщину осмотрели медики и отпустили домой.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.bel.kp.ru/video/embed/747443" frameborder="0"></iframe> Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами.

ИСТОЧНИК KP.RU