Белгородские полицейские уточнили возраст пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом
Правоохранители назвали возраст пострадавших в аварии с рейсовым автобусом. Напомним, 3 декабря в 7.45 минут на улице Зеленая села Архангельское Старооскольского городского округа опрокинулся «ПАЗ». Он двигался по маршруту «Преображенка - Старый Оскол». В момент ДТП в салоне находились 15 человек. По предварительным данным, 60-летний водитель не справился с управлением.
фото с места аварии.Фото: очевидцев.
Как сообщили в УМВД по Белгородской области, травмы получили четыре пассажирки: 11-летняя девочка и женщины в возрасте 30-ти, 34-х и 64-х лет. Еще одну 63-летняя женщину осмотрели медики и отпустили домой.
Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП.
Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами.
ИСТОЧНИК KP.RU