На территории Белгородской области снег, ухудшение погодных условий

СЕГОДНЯ 10:46 2019-12-03T10:46:30+03:00

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Белгородчину накрыло снегом. По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 3 декабря в Белгородской области облачно с прояснениями. Ночью временами снег, местами сильный. Водителям автотранспорта Главное управление МЧС России по белгородской области напоминает, что в условиях непогоды главное – строго соблюдать правила дорожного движения.

Сегодня днем небольшой по прогнозам синоптиков, по области местами умеренный снег, мокрый снег. Днем местами налипание снега. Ветер ночью южный 7-12 м/с, днем с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1-6º мороза, днем от 3º мороза до 2º тепла.

Спасатели обращаются к населению с предупреждением о необходимости соблюдения мер безопасности! Автомобилистам не следует выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению по снежному накату.При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия.

В связи с ухудшением метеоусловий (снег, в отдельных районах сильный) рекомендуется не оставлять транспортные средства под большими деревьями, кроны которых могут сломаться от ветра, а также вблизи слабо укрепленных, ветхих конструкций, рекламных щитов.

ИСТОЧНИК KP.RU