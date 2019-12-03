2019-12-03T10:46:30+03:00
Общество

На территории Белгородской области снег, ухудшение погодных условий

Водителям напоминают о необходимости строго соблюдать правила движения
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
На территории Белгородской области снег, ухудшение погодных условий.На территории Белгородской области снег, ухудшение погодных условий.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Изменить размер текста:

Белгородчину накрыло снегом. По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 3 декабря в Белгородской области облачно с прояснениями. Ночью временами снег, местами сильный. Водителям автотранспорта Главное управление МЧС России по белгородской области напоминает, что в условиях непогоды главное – строго соблюдать правила дорожного движения.

Сегодня днем небольшой по прогнозам синоптиков, по области местами умеренный снег, мокрый снег. Днем местами налипание снега. Ветер ночью южный 7-12 м/с, днем с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1-6º мороза, днем от 3º мороза до 2º тепла.

Спасатели обращаются к населению с предупреждением о необходимости соблюдения мер безопасности! Автомобилистам не следует выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению по снежному накату.При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия.

В связи с ухудшением метеоусловий (снег, в отдельных районах сильный) рекомендуется не оставлять транспортные средства под большими деревьями, кроны которых могут сломаться от ветра, а также вблизи слабо укрепленных, ветхих конструкций, рекламных щитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мастерицы Борисовского района Белгородчины презентовали старинный женский костюм
В Вейделевском районе Белгородчины восстановили фронтовой быт Великой Отечественной
Юный боксер из Алексеевки стал призером Всероссийских соревнований
Многодетные семьи Белгородчины могут получить 300 тысяч рублей
В Белгороде жрице любви грозит уголовное наказание за обман клиента
Mail.ru Group и «Россети Центр» будут сотрудничать в сфере внедрения цифровых технологий
Сотрудники белгородского МЧС готовятся к Новому году
В Белгородской области пожарные помогли щенку выбраться из металлической скобы
В Белгородской области мужчина топором отрубил сожительнице кисть
В Старом Осколе иномарка сбила бабушку с внучкой
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельностиза 9 месяцев 2019 года в соответствии с МСФО
Белгородской супружеской паре после вмешательства приставов возместили материальный ущерб
В Белгороде энергетики установили первый в ЦФО накопитель электроэнергии
В Белгороде на второй день службы скончался солдат-срочник
В Губкинском городском округе Белгородчины заложен музей брендового дерева