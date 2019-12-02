2019-12-02T18:24:06+03:00
Спорт

Юный боксер из Алексеевки стал призером Всероссийских соревнований

Воспитанник Алексеевской детско-юношеской спортивной школы занял второе место
Ирина ТАРАСОВА
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Фото:пресс-служба администрации Алексеевского городского округа.Фото:пресс-служба администрации Алексеевского городского округа.
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Всероссийские соревнования по боксу среди юношей 14-15 лет, посвященные памяти заслуженного тренера России Александра Петровича Аксенова, прошли в лечебно-оздоровительном комплексе "Витязь" неподалеку от Анапы.

В финале соревнований в весовой категории 48 кг за победу боролись 14 спортсменов из разных регионов страны. Анатолий Попов, воспитанник Алексеевской детско-юношеской спортивной школы, занял второе место, сообщила пресс-служба администрации Алексеевского городского округа.

Стоит отметить, что по итогам состязаний Анатолий Попов вошел в состав сборной России по старшим юношам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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