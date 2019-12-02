2019-12-02T15:10:09+03:00
Общество

Mail.ru Group и «Россети Центр» будут сотрудничать в сфере внедрения цифровых технологий

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Mail.ru Group и ПАО «МРСК Центра» – управляющая организация ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работает под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») – подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно достигнутым договоренностям, стороны будут взаимодействовать в реализации проектов по внедрению в корпоративные и бизнес-процессы «Россети Центр» цифровых технологий, включая большие данные, промышленный интернет, искусственный интеллект, компоненты робототехники и сенсорики, системы распределенного реестра, технологии виртуальной и дополненной реальности.

- Мы рады подключиться к работе над цифровой трансформацией наших партнеров из «Россети Центр». Mail.ru Group накопила существенную экспертизу в цифровизации бизнеса: совместив наши передовые технологии с возможностями опытного индустриального игрока, мы вместе сможем реализовывать проекты федерального масштаба, - отметил Павел Гонтарев, управляющий директор Mail.ru Цифровые Технологии.

- Соглашение о сотрудничестве с Mail.ru Group открывает принципиально новую страницу в области взаимодействия компаний электросетевого комплекса и лидера отечественного IT-рынка и выводит это взаимодействие на качественно новый уровень. Возможность системно и масштабно применять в корпоративных и технологических процессах уникальные технологические разработки этой компании позволит нам максимально эффективно, качественно и результативно решать ключевую задачу ближайшего десятилетия – реализовывать концепцию цифровой трансформации, - подчеркнул Игорь Маковский, генеральный директор ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

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@TrueKPRU
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