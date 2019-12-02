Сотрудники белгородского МЧС готовятся к Новому году
Дома культуры, развлекательные центры, рестораны и клубы – большинство дней из праздничных каникул белгородцы проведут именно здесь. Поэтому накануне праздников у сотрудников МЧС важная задача: убедиться в безопасности посетителей и персонала подобных заведений.
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.
Накануне завершилась проверка Белгородской государственной филармонии. Началась она с тренировки по эвакуации из здания при пожаре. Как отметили сотрудники МЧС, эта задача была выполнена персоналом достаточно оперативно. Затем инспекторы провели профилактические беседы с сотрудниками филармонии, а также проверили наличие и исправность средств пожаротушения, огнетушителей, пожарной сигнализации, состояние эвакуационных выходов.
Как сообщают в МЧС области, новогодние мероприятия пройдут более чем на 600 объектах Белгородчины. Все они в ближайшие дни будут проверены на соблюдение требований пожарной безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU