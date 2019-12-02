2019-12-02T14:34:50+03:00
Общество

Сотрудники белгородского МЧС готовятся к Новому году

Тщательной проверке на предмет пожарной безопасности подвергаются объекты с массовым пребыванием людей
Екатерина ПАПАКИНА
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фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.
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Дома культуры, развлекательные центры, рестораны и клубы – большинство дней из праздничных каникул белгородцы проведут именно здесь. Поэтому накануне праздников у сотрудников МЧС важная задача: убедиться в безопасности посетителей и персонала подобных заведений.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Накануне завершилась проверка Белгородской государственной филармонии. Началась она с тренировки по эвакуации из здания при пожаре. Как отметили сотрудники МЧС, эта задача была выполнена персоналом достаточно оперативно. Затем инспекторы провели профилактические беседы с сотрудниками филармонии, а также проверили наличие и исправность средств пожаротушения, огнетушителей, пожарной сигнализации, состояние эвакуационных выходов.

Как сообщают в МЧС области, новогодние мероприятия пройдут более чем на 600 объектах Белгородчины. Все они в ближайшие дни будут проверены на соблюдение требований пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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