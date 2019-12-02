2019-12-02T11:15:48+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельностиза 9 месяцев 2019 года в соответствии с МСФО

Согласно промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по МСФО чистая прибыль Банка за 9 месяцев 2019 года составила 13,4 млрд рублей по сравнению с 6,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года
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По итогам 9 месяцев 2019 года капитал Банка увеличился до 94,9 млрд рублей по сравнению с 84,3 млрд рублей на начало года.

Подробная информация в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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