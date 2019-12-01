В Губкинском городском округе Белгородчины заложен музей брендового дерева
Во исполнение поручения губернатора области Евгения Савченко управлением лесного хозяйства области реализуется проект «Создание музеев брендовых деревьев на территории муниципальных образований Белгородской области». В целях успешной реализации проекта на Губкинской территории и создания музея под открытым небом в селе Рябиновка Сапрыкинской территориальной администрации заложена аллея брендового дерева, которым стала - рябина шведская.
Сотрудниками Сапрыкинской территориальной администрации совместно с активными жителями села Рябиновка был выбран участок под посадку аллеи площадью 0,1 га, подготовлена почва и проведена высадка 300 саженцев рябины шведской, осуществляется уход за высаженными деревьями. Территория музея брендового дерева открыта для проведения экскурсий и тематических уроков для школьников и иных групп населения.
ИСТОЧНИК KP.RU