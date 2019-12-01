В Губкинском городском округе Белгородчины заложен музей брендового дерева

СЕГОДНЯ 15:10 2019-12-01T15:10:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Во исполнение поручения губернатора области Евгения Савченко управлением лесного хозяйства области реализуется проект «Создание музеев брендовых деревьев на территории муниципальных образований Белгородской области». В целях успешной реализации проекта на Губкинской территории и создания музея под открытым небом в селе Рябиновка Сапрыкинской территориальной администрации заложена аллея брендового дерева, которым стала - рябина шведская.

Сотрудниками Сапрыкинской территориальной администрации совместно с активными жителями села Рябиновка был выбран участок под посадку аллеи площадью 0,1 га, подготовлена почва и проведена высадка 300 саженцев рябины шведской, осуществляется уход за высаженными деревьями. Территория музея брендового дерева открыта для проведения экскурсий и тематических уроков для школьников и иных групп населения.

ИСТОЧНИК KP.RU