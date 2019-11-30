2019-11-30T21:13:08+03:00
Общество

Меру Белгорода и его главным специалистам повысили зарплату

За это решение проголосовали депутаты горсовета на очередной сессии
Ирина ТАРАСОВА
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Меру Белгорода и его главным специалистам повысили зарплату.Меру Белгорода и его главным специалистам повысили зарплату.Фото: "КП" Архив
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Проект повышения заработной платы мэру Белгорода и главным специалистам городской администрации представил вице-мэр по внутренней и кадровой политике Александр Тельнов на 18-й сессии горсовета, которая прошла 26 ноября. Депутаты горсовета это решение поддержали.

В частности, предусматривается, что должностной оклад Юрия Галдуна с октября 2019 года будет повышен на 4,3 %, а с декабря 2019 года – на 7,38 %. На 7,38 % с декабря повышается и оклад главных специалистов администрации Белгорода.

Александр Тельнов свое решение объяснил тем, что мера эта вынужденная, иначе удержать сотрудников на местах, трудно. Так, в октябре зарплата главного специалиста в мэрии Белгорода составляла в среднем всего 22 600 рублей на руки. При этом чиновник подчеркнул, что главные специалисты, которые работают в правительстве области, получают 34 тысячи рублей. И чиновники, дослужившись до определенной должности, переходят на службу в правительство.

Повышение зарплат коснется 254 человек, которые трудятся в должности главных специалистов.

Напомним, что 21 ноября депутаты Белгородской облдумы одобрили повышение зарплаты губернатора Евгения Савченко. До повышения его зарплата составляла всего 70 тысяч, с декабря — 94 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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