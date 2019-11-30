В Белгороде задержали похитителя велосипедов

СЕГОДНЯ 14:11 2019-11-30T14:11:47+03:00

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Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области задержали белгородца, который похитил с площадки многоэтажного дома велосипед. Мужчину, подходящего под описание в ориентировке, росгвардейцы заметили на улице Победы. 33-летний белгородец пытался невозмутимо проехать мимо правоохранителей.

Однако сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили на мужчину внимание и попросили предъявить гражданина документы. Тогда он признался, что похитил велосипед с лестничной площадки многоэтажного дома по улице Чайкина.

Похитителя велосипедов передали сотрудникам полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU