В Белгороде задержали похитителя велосипедов
Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области задержали белгородца, который похитил с площадки многоэтажного дома велосипед. Мужчину, подходящего под описание в ориентировке, росгвардейцы заметили на улице Победы. 33-летний белгородец пытался невозмутимо проехать мимо правоохранителей.
Однако сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили на мужчину внимание и попросили предъявить гражданина документы. Тогда он признался, что похитил велосипед с лестничной площадки многоэтажного дома по улице Чайкина.
Похитителя велосипедов передали сотрудникам полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU