2019-11-30T14:11:47+03:00
Общество

В Белгороде задержали похитителя велосипедов

33-летний мужчина пытался невозмутимо проехать на украденном велосипеде мимо росгвардейцев
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгороде задержали похитителя велосипедов.В Белгороде задержали похитителя велосипедов.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области задержали белгородца, который похитил с площадки многоэтажного дома велосипед. Мужчину, подходящего под описание в ориентировке, росгвардейцы заметили на улице Победы. 33-летний белгородец пытался невозмутимо проехать мимо правоохранителей.

Однако сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили на мужчину внимание и попросили предъявить гражданина документы. Тогда он признался, что похитил велосипед с лестничной площадки многоэтажного дома по улице Чайкина.

Похитителя велосипедов передали сотрудникам полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Меру Белгорода и его главным специалистам повысили зарплату
Ветераны Алексеевского округа побывали на слайд-экскурсии «Наши улицы - наши герои»
Белгородские спасатели пришли на помощь кошке
Будет ли 31 декабря у белгородцев выходным
Белгородские студенты-энергетики побывали на первой в регионе цифровой подстанции
В Белгороде обновляют фасад центрального рынка
В Чернянке Белгородской области выбирали юного мэра
Два клуба из Нового Оскола стали призерами областного чемпионата по армейскому рукопашному бою
В селе Теребрено Белгородской области возродили святой серебряный родник
Белгород: рождение нового бизнес-сообщества
Fitch Ratings повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ до «BB-» со «Стабильным» прогнозом
В Старом Осколе на площади Победы устанавливают главную городскую елку
Депутата Госдумы от Белгорода Сергея Гаврилова наградили в Кремле
25-летний белгородец открыто нападал на салоны сотовой связи
Полицейские задержали подозреваемого в нападении на офис микрозаймов в Белгороде
Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!
В Белгороде прошел марш-бросок к 250-летию графа-генерала Ефграфа Комаровского
Проект Сбербанка «Цифровой университет» будет расширен в ВГМУ
Белгородские судебные приставы заставили должника оплатить крупный долг по алиментам
«Поезд-Забота» прибыл в Хотмыжское сельское поселение Белгородчины
В Валуйском городском округе утвержден эскиз памятника «Дети войны»
Житель Ивнянского района Белгородчины наказан за кражу паспорта
В Прохоровке родственникам передали останки погибшего лейтенанта Бориса Белохвостова
В Белгородской области с наступлением холодов участились пожары
Экс-начальник противопожарной службы поставлял коммерческой фирме несуществующую спецодежду
Родители-онлайн: в Губкинском городском округе обучат быть хорошими мамами-папами по интернету