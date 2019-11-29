2019-11-29T16:35:57+03:00
Общество

Будет ли 31 декабря у белгородцев выходным

В Минтруде рассказали, что сделать выходным последний день уходящего года в рамках всей страны невозможно
Ирина ТАРАСОВА
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Будет ли 31 декабря у белгородцев выходным.Будет ли 31 декабря у белгородцев выходным.Фото: "КП" Архив
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31 декабря все же так и останется рабочим днем. Как рассказали в Минтруда, в рамках всей страны такие изменения ввести невозможно так как правительство определяет график выходных дней в честь праздников на будущий год в октябре. Уже определены режимы работы различных предприятиях, запланированы определенные бюджетные расходы. Но при этом каждый работодатель отдельно на своем предприятии может ввести дополнительный выходной. Но, скорее всего, он не будет оплачен.

Так что белгородцы сами вправе решать, отдыхать ли им или нет. напомним, что как и во все предпраздничные дни, рабочий день 31 декабря будет сокращен на 1 час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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