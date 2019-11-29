Будет ли 31 декабря у белгородцев выходным

СЕГОДНЯ 16:35 2019-11-29T16:35:57+03:00

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31 декабря все же так и останется рабочим днем. Как рассказали в Минтруда, в рамках всей страны такие изменения ввести невозможно так как правительство определяет график выходных дней в честь праздников на будущий год в октябре. Уже определены режимы работы различных предприятиях, запланированы определенные бюджетные расходы. Но при этом каждый работодатель отдельно на своем предприятии может ввести дополнительный выходной. Но, скорее всего, он не будет оплачен.

Так что белгородцы сами вправе решать, отдыхать ли им или нет. напомним, что как и во все предпраздничные дни, рабочий день 31 декабря будет сокращен на 1 час.

ИСТОЧНИК KP.RU