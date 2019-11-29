В селе Теребрено Белгородской области возродили святой серебряный родник

СЕГОДНЯ 11:38 2019-11-29T11:38:13+03:00

По преданию источнику более 300 лет и он обладает чудотворной силой

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В Краснояружском районе в Теребрено возродили старый родник.. Сторожили называют его серебряным, и утверждают, что ему более 300 лет. Говорят, что он обладает чудотворной силой, вода в нем лечит разные болезни и обладает необыкновенным вкусом. Десятилетиями теребренцы старались ухаживать за колодцем, но со временем родник стал погибать и остро нуждался в капитальном ремонте. Долгое время «святой» источник не облагораживался, но усилиями неравнодушных людей старому колодцу вернули вторую жизнь.

Огромный вклад в возрождение источника внес местный предприниматель Александр Головашов. Участие в благоустройстве «серебряного» колодца приняли и неравнодушные теребренцы, жители из соседних сел Илек-Пеньковка и Грабовское Краснопольского района.

Теперь старый обветшалый колодец не узнать, здесь появился дубовый сруб, беседка и красивое ограждение у родника. Недавно состоялось торжественное открытие и освящение теребренского источника. Настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского, иерей Валерий Брунза провел чин освящения воды и колодца.

ИСТОЧНИК KP.RU