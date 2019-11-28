2019-11-28T19:50:13+03:00
Происшествия

25-летний белгородец открыто нападал на салоны сотовой связи

Полицейские задержали подозреваемого в разбойных нападениях по горячим следам
Ирина ТАРАСОВА
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25-летний белгородец открыто нападал на салоны сотовой связи. Фото пресс-службы УМВД России Белгородской области.25-летний белгородец открыто нападал на салоны сотовой связи. Фото пресс-службы УМВД России Белгородской области.
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Сотрудникам УМВД России по Белгороду удалось по горячим следам установить личность подозреваемого в разбойных нападениях на офисы операторов сотовой связи. Им оказался 25-летний молодой человек. Сегодня его в районе автовокзала задержали оперативники.

Выяснилось, что 14 ноября около девяти часов вечера злоумышленник зашел в один из салонов сотовой связи. Под видом обычного посетителя он некоторое время разглядывал витрины, интересовался тарифами. А затем достал пневматический пистолет и, угрожая им кассиру, потребовал выложить деньги. Его добычей стали 7000 рублей.

Через пару дней, 16 ноября около восьми тот же белгородец зашел в офис другого оператора сотовой связи. Дождался, когда продавцы отвернутся, а затем схватил с витрины телефон стоимостью 89 900 рублей и выбежал на улицу. Сотрудники салона выбежали, чтобы догнать злоумышленника, но он выхватил пневматический пистолет и, угрожая им, скрылся с места происшествия. Деньги он потратил, а телефон сбыл.

Полицейские задержали подозреваемого в разбойных нападениях по горячим следам. Фото пресс-службы УМВД России Белгородской области.

Полицейские задержали подозреваемого в разбойных нападениях по горячим следам. Фото пресс-службы УМВД России Белгородской области.

В отношении подозреваемого Следственное управление УМВД России Белгорода возбудило уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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