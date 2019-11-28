Полицейские задержали подозреваемого в нападении на офис микрозаймов в Белгороде

СЕГОДНЯ 19:44 2019-11-28T19:44:53+03:00

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Происшествие случилось около одиннадцати часов дня 28 ноября. По предварительным данным, в офис микрозаймов, расположенный на Белгородском проспекте, зашел мужчина с ножом. Злоумышленник потребовал, чтобы сотрудница отдала ему деньги. Женщина достала из кассы 12 тысяч рублей. Забрав их, злоумышленник скрылся.

Полицейским удалось установить личность налетчика. Им оказался уже попадавший в поле зрения правоохранителей местный житель. Прежде 29-летний мужчина привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Спустя несколько часов подозреваемого задержали неподалеку от места происшествия.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, работая по ориентировке, сотрудники патрульно-постовой службы заметили схожего по приметам мужчину. Злоумышленника доставили для дальнейшего разбирательства в полицию. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас устанавливается, куда мужчина дел похищенные деньги. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU