2019-11-28T17:06:06+03:00
Общество

В Белгороде прошел марш-бросок к 250-летию графа-генерала Ефграфа Комаровского

Курсанты ВПК «Отечество» и «Крылья Белогорья» прошли испытание на прочность на учебном полигоне
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде прошел марш-бросок к 250-летию графа-генерала Ефграфа Комаровского. Фото пресс-службы Росгвардии.В Белгороде прошел марш-бросок к 250-летию графа-генерала Ефграфа Комаровского. Фото пресс-службы Росгвардии.
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Марш-бросок Росгвардии с курсантами ВПК «Отечество» и «Крылья Белогорья» ДОСААФ России Белгородской области приурочили к 250-летию со дня рождения генерала от инфантерии графа Евграфа Федотовича Комаровского. Будущие защитники отечества прошли испытание на прочность на учебном полигоне под наблюдением белгородских росгвардейцев.

С курсантами отработали технику пешего марша в боевом порядке, элементы штурма вражеского лагеря, а так же занятия по военно-медицинской подготовке. Завершилась дистанция военно-прикладной эстафетой, где кадетам пришлось продемонстрировать свои навыки в сборке-разборке автомата, метании гранаты и быстроте экипировки бронезащитой.

В Белгороде прошел марш-бросок к 250-летию графа-генерала Ефграфа Комаровского.Фото пресс-службы Росгвардии.

В Белгороде прошел марш-бросок к 250-летию графа-генерала Ефграфа Комаровского.Фото пресс-службы Росгвардии.

В рамках мероприятия бойцы спецназа Росгвардии продемонстрировали курсантам работу служебной собаки по обнаружению взрывчатых веществ.

Отметим, что мероприятия памяти графа Евграфа Федотовича Комаровского сотрудники регионального Управления Росгвардии проводили в течение всего 2019 года. Так в летние месяца, с ребятами из летнего лагеря школы №50, №21, а также воспитанниками детского лагеря «Сосновый бор» были проведены уроки мужества, а с учениками школы №37 проведена викторина на знание основных фактов из жизни Евграфа Комаровского. Всего более 300 белгородских школьников узнали об истории становления войск национальной гвардии, прообразом которой была внутренняя стража России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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