СЕГОДНЯ 14:40 2019-11-28T14:40:56+03:00

Должник также должен отработать 90 часов на обязательных работах за неуплату алиментов по решению суда

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Белгородские судебные приставы заставили должника оплатить крупный долг по алиментам на содержание своей несовершеннолетней дочери. Кроме того, за несвоевременную выплату алиментов он по решению суда должен отработать 90 часов обязательных работ.

По решению суда белгородец должен ежемесячно выплачивать алименты в размере ¼ части всех видов заработка. Денежные средства удерживались с его заработной платы. Однако в последнее время взыскательница перестала получать алименты и образовалась задолженность в размере 191 тысячи рублей.

Судебный пристав установил, что должник уволился с работы, добровольно алименты не перечисляет, мер к трудоустройству не принимает.

Судебные приставы применили весь комплекс мер принудительного исполнения. За не сообщение об увольнении с места работы, мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве». Его ограничили в праве на выезд за пределы страны, а также в праве управлять в автотранспортным средством. В отношении его земельного участка был вынесен запрет на совершение регистрационных действий.

Кроме этого, за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка должника привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде 90 часов обязательных работ.

Только после применения данных мер, задолженность по алиментам была оплачена в полном объеме. Но ему все же придется отбыть наказание, назначенное судом.

ИСТОЧНИК KP.RU