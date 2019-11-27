2019-11-27T17:36:42+03:00
Происшествия

Экс-начальник противопожарной службы поставлял коммерческой фирме несуществующую спецодежду

Федеральному бюджету нанесен материальный ущерб в размере 2.5 миллионов рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Экс-начальник противопожарной службы поставлял несуществующую спецодежду.Экс-начальник противопожарной службы поставлял несуществующую спецодежду.Фото: "КП" Архив
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Следственным отделом Старого Оскола возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника 3-го договорного отряда федеральной противопожарной службы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). В результате «липовых» договоров на поставку спецодежды, которые заключал подозреваемый, федеральному бюджету нанесен материальный ущерб в размере 2,5 миллионов рублей.

По версии следствия с октября 2015 по 2019 годы подозреваемый участвовал в управлении предприятием, которым руководила его родственница. С февраля по сентябрь 2019 года подозреваемый, используя свои служебные полномочия, заключил 26 договоров поставки спецодежды между возглавляемым им подразделением федеральной противопожарной службы и управляемой им коммерческой организацией. На основании заключенных договоров из федерального бюджета на счета организации были перечислены деньги в сумме более 2,5 миллионов рублей. Обязательства по договору не были исполнены, сообщает пресс-служба ведомства.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с Главным управлением собственной безопасности МЧС России. После совершения преступления подозреваемый был уволен со службы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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