«Поезд-Забота» прибыл в Хотмыжское сельское поселение Белгородчины

СЕГОДНЯ 12:56 2019-11-28T12:56:02+03:00

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Традиционный выезд мобильной бригады «Поезда-Забота» управления социальной защиты населения администрации Борисовского района завершил в Хотмыжске цикл таких выездов в 2019 году. Основной темой разговора с жителями поселения стали темы национального проекта «Демография»: нововведения в выплатах на детей, работа с гражданами пожилого возраста, а также правила получения субсидий при оплате жилищно-коммунальных услуг и как не попасться на "удочку" мошенников.

На таких встречах представители власти могут услышать вопросы и пожелания той части населения, которые не всегда могут приехать в районный центр и ходить по кабинетам в поисках решения своей проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU