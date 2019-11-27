2019-11-27T19:39:37+03:00
Общество

В Белгородской области с наступлением холодов участились пожары

Только за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 7 пожаров
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода В белгородском регионе увеличилось количество пожаров как в жилых помещениях так и в надворных постройках. Основные причины происходящих в этот период пожаров - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

Так, ночью 27 ноября поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Розы Люксембург в Белгороде. Огонь полностью уничтожил коридор и комнату. Под утро сообщили о пожаре в селе Старохмелевое Чернянского района. В результате пожара огнем повреждена надворная постройка на площади 30 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 39 и добровольная пожарная команда села Ольшанка.

В 9 часов 33 минуты поступило сообщение о пожаре в городе Шебекино, в районе АЗС. Горел деревянный дачный домик. Огонь повредил деревянную веранду. Пожар удалось ликвидировать в 9 часов 58 минут. Для ликвидации привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 12.

Кроме того, сообщает пресс-служба ведомства, 4 раза пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию ландшафтных пожаров. Самый крупный произошел в селе Журавлевка Белгородского района, где выгорело 4 гектара сухой травы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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